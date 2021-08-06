Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Американский соул-исполнитель The Weeknd представил музыкальный клип на песню «Take My Breath», первый сингл с его грядущего альбома. Об этом артист объявил в своих социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

«Take My Breath» продолжает использовать пульсирующие диско-ритмы предыдущих альбомов The Weeknd «After Hours» и «Starboy». Сингл вышел спустя неделю с премьеры промо-ролик для текущих Олимпийских игр в Токио.

Ранее исполнитель заявил, что не намерен в ближайшее время издавать «светлую, дневную» музыку, как это было в его творчестве до прошлогоднего релиза. The Weekend сконцентрировался на более «темной» стороне музыки, что подтвердил в своем новом клипе.

https://www.instagram.com/p/CSOBTDwHvrs/