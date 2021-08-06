Москва, 6 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В России доходы низкодоходных групп населения будут регулярно отслеживать. Такое поручение правительству РФ по итогам июльского заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам дал российский лидер Владимир Путин, сообщается 6 августа на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы упали

Так, правительству поручено «организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки». Цель таких мер — не допустить снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечить их рост.

Доклад необходимо представить 1 ноября 2021 года, далее — один раз в полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, впервые с начала пандемии реальные располагаемые денежные доходы жителей России во втором квартале 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с первым кварталом текущего года, то рост этого показателя составил 14,6%.

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Что касается данных по реальным располагаемым доходам в первой четверти 2021 года, то Росстат пересмотрел их. Так, снижение составило не 3,6%, как ранее оценивалось, а 3,7%. Также скорректирована оценка снижения реальных располагаемых доходов за 2020 год — с 3% до 2,8%.