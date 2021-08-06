Красногорск, 6 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. По состоянию на 6 августа в Подмосковье от коронавируса привили свыше 3 млн человек. Такая информация приведена на сайте правительства Московской области.

Олег Богатырёв Вакцинация

На данный момент план по вакцинации населения от COVID-19 выполнен на 80%.

«Коронавирус никуда не ушел. Да, количество ежедневно выявляемых новых случаев снизилось, однако вирус все так же опасен. Не время расслабляться. Единственный надежный способ защиты — пройти вакцинацию», — отметила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.