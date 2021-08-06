Москва, 6 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Блогер Андрей Борисов (известен под псевдонимом gan 13 в Instagram) стал гостем YouTube-шоу «Не бабские истории». Запись его интервью доступна на канале блогера Madam Kaka.

Скриншот с YouTube Блогер Андрей Борисов, известный под псевдонимом gan 13

В выпуске блогер рассказал о своих планах на будущее, стыдных моментах из жизни, а также о неразделённой любви в студенческие годы. «Мне было настолько больно, неприятно… Я слушал Земфиру и думал: «Я умираю», — признался Борисов.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Борисов стал популярен благодаря юмористическим роликам, которые он снимал и выкладывал в Instagram. На данный момент у него более 3,9 млн подписчиков в соцсети.