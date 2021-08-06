Москва, 6 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 августа, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent уверенно подрастают на 1,1%, превышая $72 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Уровень поддержки в районе $70 за баррель 5 августа вновь показал свою силу, котировки чёрного золота смогли оттолкнуться от него и вновь выйти в зеленую зону.

Впрочем, никаких новых значимых новостей для рынка нефти не просматривается. Трейдеры продолжают обмусоливать опасения снижения спроса из-за новой волны заражений коронавирусом с одной стороны, и политические риски, связанные с Ираном, с другой.

Впрочем, если какой-то актив на биржевом рынке не хочет дешеветь, его начинают покупать, и наоборот. Поводом для нового движения могут стать те же данные по количеству новых рабочих мест, уровню безработицы и средней почасовой заработной плате в США.

Это будет как сигнал о продолжении или прекращении дальнейшего заливания рынков деньгами, а может и информация о количестве буровых в США и Канаде, которая выйдет сегодня поздно вечером.

Так или иначе, движения котировок на рынке нефти сегодня, вероятно, не будут значительными», — считает эксперт.

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