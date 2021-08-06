Тбилиси, 6 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Руководство службы уборки мусора в Тбилиси «Тбилисервисгрупп» готово пойти на уступки своим работникам, вышедшим на забастовку. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 6 августа сказал журналистам замдиректора столичной компании Давид Пачулия.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Он сказал, что в следующем году планируется повысить зарплату мусорщикам, кроме того, те, кто недоволен новым графиком работы, могут работать в прежнем режиме.

«В прошлом году, с 1 декабря мы увеличили минимальную зарплату всех сотрудников на 125 лари (около $40, — прим. ИА REGNUM). Кроме того, идет планирование бюджета. Со следующего года и так планировалось увеличение зарплат», — сказал Пачулия.

Напомним, сотрудники «Тбилисервисгрупп» вышли 6 августа на забастовку. Они заявили, что переход на новый режим работы в компании якобы сделал условия труда хуже, а заработная плата была снижена.