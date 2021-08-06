Южная Корея, 6 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Ученица одной из начальных школ южнокорейского уезда Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто обратилась к местным властям с просьбой найти останки американского солдата, пропавшего без вести в годы Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает The Korea Times.

Хангыль (корейское письмо)

Согласно опубликованным данным, 11-летняя школьница написала письмо главе администрации, в которым выразила надежду на то, что военнослужащие, ведущие раскопки в окрестностях уезда, смогут обнаружить останки американского лейтенанта Джеймса Эллиота, пропавшего без вести во время ночной операции у реки Нактонган в августе 1950 года.

Известно, что печальную историю американского военнослужащего и его семьи школьница прочитала на мемориальной доске, установленной у моста, где в годы войны проходила ночная операция.