Москва, 6 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Уточняется, что комиссия создана приказом Северо-Уральского управления.

«Выводы можно будет сделать только по окончании расследования», — подчеркнули в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории завода по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое произошло в ночь на 5 августа. Огонь полыхал внутри здания, угрозы перехода на другие постройки не было. К тушению пожара были привлечены 27 человек личного состава и 12 единиц спецтехники. Обошлось без жертв.

Добавим, что в результате пожара была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.