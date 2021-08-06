За сутки в Марий Эл скончались два человека от COVID-19
Йошкар-Ола, 6 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 399 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 445 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1176 человек.
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