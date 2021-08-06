Экс-вокалист The Verve покинул фестиваль Victorious из-за коронавируса
Портсмут, Великобритания, 6 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Бывший вокалист британской группы The Verve Ричард Эшкрофт отказался от выступления на фестивале Victorious в Портсмуте, который пройдет в конце августа, после того, как возразил против мер риска, принятых для прекращения распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
В официальном заявлении организаторов фестиваля говорится: «После подробных обсуждений мер, которые мы приняли для снижения риска для посетителей, артистов и работников фестиваля в этом году, Ричард Эшкрофт больше не будет выступать на мероприятии».
https://twitter.com/VictoriousFest/status/1423539846677676032
Ричард Эшкрофт — английский рок-музыкант и певец. Наиболее известен как вокалист, ритм-гитарист и лидер британской рок-группыThe Verve, в которой он выступал начиная с 1989 года. После распада группы в 1999 году Эшкрофт начинает сольную карьеру.