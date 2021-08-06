Портсмут, Великобритания, 6 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Бывший вокалист британской группы The Verve Ричард Эшкрофт отказался от выступления на фестивале Victorious в Портсмуте, который пройдет в конце августа, после того, как возразил против мер риска, принятых для прекращения распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

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В официальном заявлении организаторов фестиваля говорится: «После подробных обсуждений мер, которые мы приняли для снижения риска для посетителей, артистов и работников фестиваля в этом году, Ричард Эшкрофт больше не будет выступать на мероприятии».

https://twitter.com/VictoriousFest/status/1423539846677676032