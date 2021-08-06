Пролетарский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Ростовской области социальная газификация охватит до 150 тысяч домовладений. В регионе будет газифицировано более тысячи населенных пунктов, отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в церемонии пуска газа в хуторе Сухой Пролетарского района Ростовской области. Газификация поселения стала возможна после строительства межпоселкового газопровода от станицы Буденовской через хутор Наумовский.

Nso.ru Газификация

Андрей Турчак напомнил, что по инициативе депутатов «Единой России», которую поддержал Президент России Владимир Путин, в стране запущена масштабная программа социальной догазификации.

Для ряда категорий граждан расходы на подведение газа непосредственно к дому и закупка газового оборудования являются неподъемными. В связи с этим в 32 регионах России местные власти уже разработали свои программы поддержки льготников — пенсионеров, ветеранов, многодетных семей. Они получат минимально необходимый набор оборудования либо со значительной скидкой (25−75%), либо бесплатно. Однако далеко не все регионы могут себе позволить такие программы в рамках своего бюджета.

«На прошлой неделе я встречался с вице-премьером Александром Новаком, и мы договорились, что мы на федеральном уровне в течение месяца должны выйти на единые подходы. Чтобы в каждом регионе вот эти категории граждан были одинаковыми», — сообщил он, добавив, что нуждающимся регионам будет оказана федеральная поддержка на реализацию таких льгот.

Кроме того, людям, которые успели подключиться к газораспределительным сетям за деньги после анонсирования программы социальной газификации в Послании Президента, будут возмещены все расходы.

«Принято принципиальное решение на федеральном уровне: все люди, кто с 21 апреля по настоящий момент подключил газ до границы земельного участка за свои деньги, эти деньги будут 100% компенсированы. Потому что это несправедливо — Президент озвучил, а сама программа появилась через два месяца», — пояснил он.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что в ближайшее время на областном уровне будут разработаны меры поддержки льготников.

«Мы этой работой занимаемся, и внесем в ближайшее время в Законодательное собрание Ростовской области свои предложения по поддержке населения и определенных категорий. Это принципиальная задача — находить решения, чтобы селяне чувствовали себя нормально, где бы они ни проживали в Ростовской области», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания.

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