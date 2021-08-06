Токио, 6 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на пассажиров поезда в Токио, ранил несколько человек и скрылся. Об этом сообщает 6 августа телеканал NHK.

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По рассказам очевидцев, в столичном районе Сэтагая один из пассажиров поезда, который шёл по ветке «Одакю», неожиданно бросился на людей. На одной их остановок он выбежал из поезда.

По предварительным данным, четыре человека ранены, полиция преследует злоумышленника.