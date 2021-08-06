Йошкар-Ола, 6 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 6 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 61 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 16 445 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 870 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 399 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались шесть человек в республике, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1176 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 605 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1174 человека, из них у 1158 — пневмония, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 69 пациентов, при этом госпитализированы 80 жителей Марий Эл.