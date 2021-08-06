Белгород, 6 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Оправдательный вердикт единодушно вынесла 6 августа коллегия присяжных заседателей в отношении женщины, обвиняемой в убийстве тяжелобольного супруга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Белгородского областного суда.

Пресс-служба Белгородского областного суда Заседание суда

По данным следствия, супруги на протяжении долгого времени жили благополучно. Более 20 лет назад мужчина перенёс инсульт, в результате чего у него парализовало левую половину тела. Женщина, работая медсестрой, полностью присматривала за супругом. В ноябре 2019 года его состояние здоровья ухудшилось, он стал раздражительным, вымещал на свою злость жене, и обвиняемая задушила его.

«Коллегия присяжных заседателей оправдала её по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), за отсутствием события преступления», — заявили в суде.

Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без участия присяжных.