Пенза, 6 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Пензенской области 6 августа из ковидного госпиталя выписали 48-летнюю пациентку с 90% поражением легких.

(сс) kalhh Легкие

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Со слов врачей Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи, состояние больной на момент госпитализации было крайне тяжелым. Обследование выявило поражение легких на 90%. Женщину сразу доставили в реанимацию, где начали проводить интенсивную терапию. На стационарном лечении пациентка находилась более 1,5 месяцев. Выздоровевшая женщина поблагодарила медиков и отметила, что ее и всех пациентов здесь «вытащили с того света».

А началось все со слабости, температуры, кашля. Лечение на дому не привело к улучшению, а наоборот, становилось с каждым днем все хуже и хуже. Не хватало воздуха, появилась отдышка, уточнила пациентка. Потребовалась экстренная помощь врачей. Женщина описала свою болезнь, как «очень страшную» и призвала всех соблюдать масочный режим и обязательно вакцинироваться.

ИА REGNUM напоминает, 30 марта из клинической больницы №4 в Пензе выписали 104-летнюю местную жительницу. Женщина проходила лечение от COVID-19 в больнице вместе с инфицированными дочерью и зятем.

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