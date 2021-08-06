Москва, 6 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. С медицинской точки зрения, периодическая плановая диспансеризация совершенно очевидно полезна и необходима жителям России, так как позволяет выявлять многие заболевания на ранней стадии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«А это, в свою очередь, не просто снижает количество смертей от всевозможных болезней, но и существенно ускоряет и удешевляет процесс лечения. Ведь запущенную болезнь лечить дольше труднее, а последствия все равно могут остаться тяжелыми.

При этом немалая часть российских семей не может позволить себе лишние расходы на мероприятия, связанные с диспансеризацией. Не говоря уже о том, что для полноценного обследования требуется время, а для этого гражданам придется брать дополнительные выходные или отгулы. То есть материальная сторона вопроса тут крайне важна.

Но даже если взглянуть на проблему не с медицинской точки зрения, а сугубо с экономической, то эффект от раннего выявления сложных заболеваний для экономики страны окажется огромный.

Здоровые граждане и живут дольше, и болеют реже, и работают эффективнее, и потомство производят более крепкое и здоровое.

А учитывая сложнейшие демографические проблемы, которые сейчас испытывает Россия, вопрос здоровья граждан является одним из приоритетных во внутренней политики государства.

Так что выделение 10 тысяч рублей раз в три года для прохождения плановой диспансеризации в итоге окупится для страны сторицей», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации следует выплачивать жителям России, считает уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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