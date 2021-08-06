Берлин, 6 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Немецкие компании Porsche и Manthey Racing GmbH объединились для разработки особого выпуска гоночной модели Wicked 911 GT2 RS Clubsport 25. Об этом сообщается на сайте Manthey Racing GmbH.

Manthey Racing GmbH Wicked 911 GT2 RS Clubsport 25

Тираж модели ограничен 30 единицами. Автомобиль создан на базе 911 GT2 RS Clubsport. Машина предназначена как для трековых, так и для кольцевых гонок.

Кузов автомобиля окрашен в зелено-желтый цвет. Жёлто-зеленые акценты имеются на воздухозаборниках, на колёсных дисках и на боковых дверях модели.

Новинка имеет стильные овальные фары, светорегуляторы, капот из углеволокна с расположенным по центру воздуховодом и два больших вентиляционных отверстия прямоугольной формы.

Под капотом спорткара функционирует 3,8-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор с двойным турбированным наддувом максимальной производительностью 690 «лошадей».

Ранее подразделение Porsche Exclusive Manufaktur представило спорткар 911, посвящённый самому успешному гонщику Мексики Педро Родригесу. В разработке автомобиля также принимали участие работники заводского музея Porsche и семья автоспортсмена.

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