Киев, 6 апреля, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванне Климпуш-Цинцадзе не понравились продающиеся в магазинах к Пасхе писанки с матрешками. Об этом она написала на своей страничке в Facebook, назвав это «ударом ниже пояса».

merlijngroep.nl Матрешки

По словам украинской чиновницы, она получила «моральный удар ниже пояса», увидев на пасхальных товарах в магазине символ России — матрешку. В магазин Климпуш-Цинцадзе зашла после работы, поняв, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет.

И там она «зацепилась взглядом» за товары для украшения и покраски яиц.

«Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», — написала высокопоставленная чиновница.

По ее мнению, власти страны никак не могут повлиять на эту ситуацию: якобы дело в «болезни в головах». И государство это точно не может предотвратить.

Также она предложила своим подписчикам принять меры: разместить ее фото товаров с матрешкой на своих страницах. Это, по ее мнению, позволит не допустить «такие вещи».

Русофобство стало официальной идеологией Киева. Украина давно борется с самыми разными символами, имеющими отношение к России, всеми доступными способами: от запретов до переименований.

Например, накануне украинские националисты из движения «С14» возмутились словом «кулич» на вывесках и рекламе, призвав заменить его украинским словом «паска». В Facebook лидер движения Евгений Карась призвал провести «этический патруль» и выяснить, не называли ли где-либо украинские «паски» «какими-то собачьими «куличами».

Подписчики Карася довольно оперативно отреагировали на его призыв и разместили в комментариях фото куличей из парламентской столовой с надписью «куліч» на ценнике.

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В 2013—2014 годах на Украине произошел «Евромайдан», главной движущей силой которого стали украинские неонацисты. В результате националисты захватили власть в Киеве. С этого времени украинские радикалы имеют практически неограниченные возможности в стране, а украинские власти регулярно принимают антироссийские законы.

Например, законы, ограничивающие употребление русского языка на Украине. Ранее в Киеве приняли проект полной украинизации сферы обслуживания и рекламы. Кроме того, согласно новому закону об образовании, русскоязычным жителям Украины не будет сделано никакого послабления — русские дети будут с 5-го класса полностью переходить на украинский, потому что они якобы могут свободно общаться на русском вне школы.

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О том, что украинские радикалы угрожают свободе слова на Украине, говорят уже в ООН: об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрайзер. Представляющими опасность она назвала националистические организации, такие как «С14», партия «Свобода», «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальные дружины».

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28 января в Киеве прошел марш так называемого «Национального корпуса», и если в Киеве он был мирным, то на следующий день в Черкассах радикалы ворвались на заседание местного совета и заставили местных депутатов принять новый бюджет. Многие из членов этой организации состоят в полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который использует нацистскую символику.

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