Калуга, 6 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Калужской области за первое полугодие 2021 года зарегистрировано 2100 договоров участия в долевом строительстве, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Жилье в новостройках популярно у калужских семей. Приобретение квартиры на стадии строительства предполагает, в том числе, заключение договора долевого участия со строительной компанией, который регистрируется в Росреестре, что дает дополнительные гарантии. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужское областное управление Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

В июле 2020 года законодательством был усовершенствован механизм взаимодействия Росреестра с застройщиками, отрегулирована процедура правовой экспертизы документов. Отныне застройщики после передачи объекта участнику долевого строительства и постановки такого объекта на кадастровый учёт могут подать документы от его имени на регистрацию без доверенности. В Калужской области с июля 2020 года на начало июля 2021 года на основании заявлений, поданных застройщиками, зарегистрированы права дольщиков на 33 объекта недвижимости. Нововведения вдвое сокращают число участников процедуры регистрации прав на недвижимость в строящемся жилье, поскольку покупателю не обязательно обращаться в центры госуслуг — за него все может сделать сам застройщик. Покупатель, в свою очередь, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр недвижимости, вместе с ключами получит и реестровую выписку как доказательство права собственности.

С 1 июля 2021 года вступили в действие поправки, которые посвящены урегулированию обязательств перед участниками долевого строительства, банкротству застройщиков, передаче объекта долевого строительства, а также расширяют полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства вправе привлекать денежные средства участников. Также с 1 июля 2021 года наложенный на земельный участок застройщика ограничения не будут препятствием для постановки на кадастровый учет расположенного на нем многоквартирного жилого дома, напомнили в Росреестре.