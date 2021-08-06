Лондон, 6 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Британская соул-исполнительница Джорджа Смит выпустила новый сингл под названием «All Of This», информирует портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Трек, спродюсированный DJ Guilty Beatz, является оптимистичным треком, несмотря на горькую лирику, в которой певица задается вопросами о любви. «Guilty делился со мной музыкой и раньше, а затем, во время первого локдайна в 2020 году, он прислал мне версию песни, какой она есть сейчас. Дело песни в том, что кто-то тебя не заслуживает и думает: «Ого, у тебя действительно было все, чего я хотел когда-то», — рассказывает о новом сингле артистка.

Напомним, что ранее Джорджа Смит выпустила новый мини-альбом «Be Right Back», положительно встреченный критиками.