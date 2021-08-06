Новый Некоуз, Ярославская область, 6 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В селе Новый Некоуз Ярославской области пункт вакцинации открыли на территории пожарной части. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Пожарно-спасательную службу Ярославской области»

ПСС Ярославской области Вакцинация в пожарной части

Прививочный пункт был развернут на территории пожарной части № 34 пожарно-спасательного отряда № 2 в селе Новый Некоуз Некоузского района Ярославской области.

«Перед проведением процедуры вакцинируемые проходят обязательный осмотр терапевта, измеряют температуру тела, артериальное давление и уровень насыщения кислородом крови. Каждый вакцинированный получит сертификат, в котором будут указаны даты двух этапов введения вакцины», — рассказали в региональной «Пожарно-спасательной службе».

В регионе функционирует 46 мобильных бригад и 42 мобильных пункта для проведения иммунизации населения против COVID-19.