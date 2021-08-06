Ульяновск, , 15:43 — REGNUM В Ульяновской области из восьми кандидатов, которые претендовали на пост губернатора, зарегистрированы четверо. Это следует из данных системы ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные системы ГАС-Выборы Ulyanovsk.vybory.izbirkom.ru

Для участия в губернаторских выборах зарегистрированы в качестве кандидатов Геннадий Бударин (партия «Зелёные»), Светлана Горева («Новые люди»), Сергей Маринин (ЛДПР) и Алексей Русских (КПРФ).

Из-за недостаточного количества собранных подписей муниципальных депутатов избирком отказал в регистрации Маргарите Баржановой («Справедливая Россия») и Ильдару Габитову («Родина»). Также выбывают из предвыборной гонки на главный пост в регионе Олег Горячев («Яблоко») и Михаил Долгов («Коммунисты России»): в облизбиркоме поясняют, что они не подали документы на регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Ульяновской области пройдут 17 — 19 сентября.

Напомним, что 8 апреля 2021 года президент России Владимир Путин принял отставку ульяновского губернатора Сергея Морозова, назначив врио губернатора Алексея Русских, который на тот момент работал сенатором от Московской области.

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