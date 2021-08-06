Пенза, 6 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В торговых центрах Пензы поменялся режим работы прививочных пунктов, сообщает минздрав Пензенской области.

Пункт вакцинации

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Так, пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах «Горизонт», «Высшая Лига» и «Терновский куст» работают с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 18:00.

В ТЦ «Коллаж», ТЦ «Весна» и ТЦ «САНиМАРТ» вакцинацию по-прежнему можно пройти ежедневно, включая выходные дни, с 10:00 до 18:00. Еще один пункт вакцинации, расположенный в ТЦ «Леруа Мерлен», пока приостановил свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Пензенскую область поступило два вида антиковидных вакцин — «КовиВак» (780 комплектов) и «Спутник Лайт» (12,2 тыс. доз).

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