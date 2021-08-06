Лондон, 6 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года реализация новых автомобилей в Великобритании снизилась до уровня 1998 года. Об этом говорится в отчёте британского Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

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В прошлом месяце британские автолюбители приобрели всего 123,3 тыс. новых машин. Это на 22% меньше, чем средний показатель за последние десять лет.

По мнению специалистов SMMT, одной из основных причин такого антирекорда является глобальный дефицит электронных компонентов (чипов), вызванный прошлогодними сокращениями мирового производства. Ожидается, что проблема будет решена не ранее 2022 года.

В последнюю неделю июля в Великобритании собрали 69 097 легковых машин, что стало минимальным результатом за 68 лет.

Напомним, по данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров, в мае нынешнего года дилеры в Великобритании реализовали 156 737 новых машин, что в восемь раз больше, чем в мае прошлого года.

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