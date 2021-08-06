Ханты-Мансийск, 6 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Ещё один спортсмен из Югры, Заурбек Сидаков, завоевал золотую медаль на Олимпиаде — 2020 в Токио. Борец вольного стиля одолел в финале соперника из Белоруссии со счетом 7:0, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО Заурбек Сидаков

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Ранее золотые олимпийские медали завоевали боксёр Альберт Батыргазиев и тхэквондист Максим Храмцов из Нижневартовска.

Заурбек Сидаков родился в Беслане (Северная Осетия). Выступает за Ханты-Мансийский автономный округ и Северную Осетию.