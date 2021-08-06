Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил 5 августа бывшего президента США Дональда Трампа за то, какую роль тот сыграл в разработке вакцин от коронавируса, сообщает Newsweek.

Фаучи, который служил советником каждого президента США со времен бывшего президента Рональда Рейгана, сделал это заявление во время брифинга в Белом доме. Фаучи ответил на опасения по поводу того, что вакцина от коронавируса разрабатывалась «слишком быстро», объяснив, что, хотя обычно подобные препараты должны пройти несколько длительных этапов для их проверки, начатая бывшим президентом Трампом операция «Сверхзвуковая скорость» значительно помогла ускорить процесс.

«Благодаря мудрым инвестициям в операцию «Сверхзвуковая скорость» — и мы отдаем должное администрации Трампа, особенно секретарю Алексу Азару, который был важным компонентом этой операции, — в подготовку ко второму и второму этапу и третьему этапу были сделаны инвестиции, даже до того, как стало понятно, достигнут ли успех на первой фазе или нет, а также начать производство», — сказал Фаучи.

«Когда предпринимаются такие шаги, делаются большие вложения средств в ресурсы», — продолжил он. — Если вакцина не работает, вы теряете много денег; если вакцина работает, вы экономите много времени. Именно это и произошло».