Вашингтон, 6 августа 2021, 15:40 — REGNUM Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил 5 августа бывшего президента США Дональда Трампа за то, какую роль тот сыграл в разработке вакцин от коронавируса, сообщает Newsweek.
Фаучи, который служил советником каждого президента США со времен бывшего президента Рональда Рейгана, сделал это заявление во время брифинга в Белом доме. Фаучи ответил на опасения по поводу того, что вакцина от коронавируса разрабатывалась «слишком быстро», объяснив, что, хотя обычно подобные препараты должны пройти несколько длительных этапов для их проверки, начатая бывшим президентом Трампом операция «Сверхзвуковая скорость» значительно помогла ускорить процесс.