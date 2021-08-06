Ереван, 6 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана 6 августа обстреляли армянские позиции возле села Ерасх (Араратская область), расположенного у границы, недалеко от азербайджанского города Нахичевань. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным министерства, стрельба началась в 12:10 по ереванскому времени (11:10 мск) из стрелкового оружия разного калибра. Жертв с армянской стороны нет. От выстрелов загорелась трава на нейтральной территории.

«Армянская сторона осуществляет меры противодействия и подавления вражеского огня», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая на армяно-азербайджанской границе обострилась обстановка, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы».