Москва, 6 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Стоимость производимых в России лекарственных препаратов в значительной степени зависит от курса национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

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«Дело в том, что значительная часть субстанций для производства лекарств поставляется из-за рубежа и, конечно, пока российский рубль ослабевал по отношению в доллару и евро, субстанции обходились нашим фармацевтам все дороже и дороже.

Сюда же можно отнести и дорожающую по тем же причинам логистику. В 2021 году отечественная валюта показывает завидную стабильность, практически не выходя за пределы коридора 72−77 руб. за доллар (а большую часть времени и вовсе находясь в диапазоне 73−76 руб. за доллар).

Немаловажен и факт увеличения доли отечественных производителей при госзакупках лекарственных препаратов. Так, за последнее время доля российских препаратов в госзакупках в рамках самой дорогостоящей лекарственной госпрограммы высокозатратных нозологий достигла исторического максимума, составляя почти 43% от общего объема.

В основном за счет того, что вместо дорогостоящих импортных оригинальных препаратов, Минздрав начал закупать дженерики от компании, относящейся к группе «Фармстандарт».

Вероятнее всего, данная тенденция сохранится и в будущем. И если мы не увидим существенного ослабления курса рубля, цены на лекарств в стране должны стабилизироваться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены лекарственные препараты в июне 2021 года снизились на 3,4%. Лекарства подешевели впервые с начала года.

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