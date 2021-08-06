Рязань, , 15:37 — REGNUM По двум одномандатным избирательным округам, образованным на территории Рязанской области, зарегистрировано 18 кандидатов в Государственную думу РФ, сообщили корреспонденту 6 августа в избирательной комиссии региона.

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В Рязанском одномандатном избирательном округе № 156 зарегистрированы Александр Аверин («Справедливая Россия — За правду»), Павел Воронин («Партия пенсионеров»), Дмитрий Детинов («Новые люди»), Андрей Красов («Единая Россия»), Андрей Любимов («Яблоко»), Максим Мустафин (ЛДПР), Сергей Перимбаев («Коммунисты России»), Александр Ржанов («Родина»), Олег Струков (КПРФ) и Алексей Фирстов («Зелёные»).

В борьбу за победу в Скопинском одномандатном избирательном округе №157 вступят Артур Завьялов («Новые люди»), Евгений Морозов (КПРФ), Александр Мосейчук («Зелёные»), Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — За правду»), Наталья Рубина («Партия пенсионеров»), Марина Тюрина («Коммунисты России»), Дмитрий Хубезов («Единая Россия») и Александр Шерин (ЛДПР).

Кандидату от партии «Российский общенародный союз» по округу № 156 Евгению Оводкову направлено извещение о выявленных недостатках в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации.

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.