Кострома, 6 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Костроме собираются восстановить грузовой речной порт. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Ранее речной порт находился в федеральной собственности и не использовался по назначению порядка 20 лет. В настоящее время предприятие передали на баланс региона. Комплекс будет находиться в оперативном управлении государственного учреждения «Костромаавтодор». Часть средств на восстановление инфраструктуры область намерена привлечь с помощью частных инвесторов.

В стратегии социально экономического развития Костромской области до 2035 года тема строительства порта включена в список приоритетных инвестиционных проектов. Через речной порт планируют отправлять и принимать грузы предприятий дорожной, строительной, деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей.