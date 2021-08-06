Берлин, 6 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Сети появились снимки прототипа нового BMW X1 2023 модельного года. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor.es.

Motor.es BMW X1 2023

Новинка оснащена более тонкой головной оптикой. Радиаторная решётки автомобиля выполнена в классическом стиле BMW.

На корме автопроизводитель разместил новые суженные фонари с затемненной верхней частью и изогнутыми габаритными огнями. Ручки дверей интегрированы в дверные панели.

В салоне автомобиля уже в стандартной комплектации появится новый изогнутый дисплей. Экран объединит «приборку» и информационно-развлекательную систему. Также новый BMW X1 получит аудиосистему Sonos.

Официальная премьера X1 третьего поколения состоится в конце весны 2022 года. Первая серийная модель сойдёт с заводского конвейера в июле этого же года.

Ранее BMW вывел на российский рынок новую лимитированную версию кроссоверов X5 и X6 под названием Edition Black Vermilion. Размер серии ограничен 50 авто. Самое оснащенное авто стоит 11 220 000 рублей.

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