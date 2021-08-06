Москва, 6 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Даже более чем 20-процентный рост портфеля потребительского кредитования не может обеспечить российской экономике больше 2−3% роста ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Kachestvo.ru Выбивание долга

«Когда слушаешь представителей экономического блока, то волей-неволей разделяешь их убежденность в правильности жестких финансовых мер, но когда более чем 20-процентный рост портфеля потребительского кредитования не способен «разогреть» экономику и приводит лишь к жалким 2−3% роста ВВП, то это значит, что с механизмом что-то не так. Так же, как низкий уровень госдолга стал для нас ресурсом, позволившим бюджетной системе без сбоев пережить кризис, так и низкая закредитованность является «ракетным топливом» для экономического роста, — сказал Ордов. — Но есть ли план полета с конечной точкой? Это остается большим вопросом. Но он должен быть, причем цель полета должна быть на траектории максимально возможного экономического роста. А кто в правительстве головой отвечает за экономический рост?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, догонит ли РФ развитые страны по уровню долговой нагрузки населения.