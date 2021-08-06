Вашингтон, , 15:29 — REGNUM В Соединенных Штатах родственники жертв теракта 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент Джо Байден посещал памятные мероприятия в 2021 году, если глава Белого дома не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на текст заявления родственников.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что группа из почти 1,8 тыс. человек призвали Байдена не посещать памятные мероприятия по случаю 20-й годовщины трагедии.

Авторы хотят, чтобы глава Белого дома сначала обнародовал документы, в которых, по их мнению, содержатся доказательства связи властей Саудовской Аравии с терактами.

При этом родственники утверждают, что американский лидео еще будучи кандидатом в президенты обязался раскрыть как можно больше информации о трагедии, но не сделал этого.

Напомним, по официальной версии, за терактами 11 сентября 2001 года стояла террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), четыре члена которой захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате теракта погибли 2 тыс. 977 человек, из них 343 пожарных и 60 полицейских.