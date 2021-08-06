Вашингтон, 6 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах родственники жертв теракта 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент Джо Байден посещал памятные мероприятия в 2021 году, если глава Белого дома не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на текст заявления родственников.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что группа из почти 1,8 тыс. человек призвали Байдена не посещать памятные мероприятия по случаю 20-й годовщины трагедии.

Авторы хотят, чтобы глава Белого дома сначала обнародовал документы, в которых, по их мнению, содержатся доказательства связи властей Саудовской Аравии с терактами.

При этом родственники утверждают, что американский лидео еще будучи кандидатом в президенты обязался раскрыть как можно больше информации о трагедии, но не сделал этого.

Напомним, по официальной версии, за терактами 11 сентября 2001 года стояла террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), четыре члена которой захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате теракта погибли 2 тыс. 977 человек, из них 343 пожарных и 60 полицейских.