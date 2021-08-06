Москва, , 15:29 — REGNUM Вместо строительства нескольких крупных городов в Сибири целесообразнее построить один населенный пункт и сделать его новой столицей России. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментария соответствующее предложение министра обороны России Сергея Шойгу.

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По его словам, это было бы более рациональным и оправданным решением. Кроме того, в мире уже есть опыт других стран, которые поступили схожим образом.

«Единственное, что можно было бы реализовать — построить в Сибири отдельный маленький город чисто под столицу. Опыт такой есть — Австралия и Бразилия так поступили. Это, возможно, какой-то смысл имеет», — сказал Хестанов.

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