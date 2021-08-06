Саранск, 6 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Скончались женщина 1956 года рождения и мужчина 1967 года рождения. Оба были госпитализированы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», которая осложнялась двусторонней тотальной и полисегментарной пневмонией. Также умершие страдали тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 419 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в регионе выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 282 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2539 человек.

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