Пенза, 6 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 237 новых носителей коронавируса. Накануне заболели 234 человека. По данным общероссийского оперативного штаба на 6 августа, в регионе с начала пандемии подтвердили 57 606 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Выздоровели за все время 46 615 пациентов, за сутки — 63 человека. Скончался от COVID-19 всего 1731 житель, в том числе за последние 24 часа — 22 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с июля 2020 года заготовлено 1055,11 литров или 4499 доз антиковидной плазмы. Перелито 1018,64 литров или 4343 доз.

Читайте также: В Пензенскую область поступило два вида вакцины от COVID-19