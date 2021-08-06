Саранск, 6 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 6 августа выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 24 282 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 47 человек, всего с начала пандемии выздоровели 21 324 жителя Мордовии. 419 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2539 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1300 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1862 человек.