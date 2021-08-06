Пекин, 6 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Два случая заболевания человеком вирусом птичьего гриппа H5N6 выявили в Китае. Об этом 6 августа сообщили органы здравоохранения Гонконга со ссылкой на уведомление, полученное по официальным каналам от коллег из материкового Китая.

Ylrrw.cn Птичий грипп

Уточняется, что птичьим гриппом заразилась 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, которая контактировала с живой птицей и которая госпитализирована в стабильном состоянии.

Также указывается, что вторая заразившаяся H5N6 65-летняя женщина является жительницей города Ибинь в юго-западной китайской провинции Сычуань и ее состояние врачи оценивают, как критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 12-летний мальчик из штата Харьяна (Индия), который был заражен вирусом H5N1, умер в больнице института AIIMS в Дели.