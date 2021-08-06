* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:22 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли город Шиберган — административный центр провинции Джаузджан на севере Афганистана. Ранее в городе развернулись ожесточённые бои, передаёт афганский телеканал Tolo News.

Террористы. Афганистан Tasnimnews.com

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По данным источников телеканала, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства обороны Афганистана, за сутки 5 августа правительственные военные страны уничтожили 303 сторонника радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Военнослужащие афганской армии провели операции в провинциях Баглан, Забуль, Лагман, Газни, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Фарьяб, Сари-Пуль, Гильменд, Нимроз, Кундуз и Каписа.