Москва, , 15:25 — REGNUM Идея строительства новых крупных городов в Сибири не рациональна в условиях низких демографических показателей населения России. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментария соответствующее предложение министра обороны России Сергея Шойгу.

Покорение Сибири. Вогулы

По словам эксперта, реализовать это предложение с технической стороны возможно. Однако построив новые населенные пункты их попросту некем будет заселять.

«В России давно не растет население. Построить города можно, но кто там будет жить? Поэтому не стоит всерьез воспринимать такие инициативы. И проблема не в технической возможности, а в том, что недостаточно жителей, чтобы заселить эти города», — сказал Хестанов.