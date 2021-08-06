Москва, 6 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Вообще «навешивание» на граждан России кредитов является достаточно распространенной проблемой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

40.мвд.рф Подозреваемый в мошенничестве

«Причем это могут делать не только МФО, но и солидные банки. В принципе, сейчас в интернете можно найти личную информацию, включая и паспортные данные, практически на любого жителя страны.

Мошенники пользуются этим, при помощи недобросовестных сотрудников банков получая под эти данные займы.

Бороться с этим обычному гражданину довольно сложно. Если вы получили какой-то подозрительный перевод на счет, да еще на крупную сумму, надо как можно быстрее обратиться в банк, написать заявление на возврат денег отправителю.

Если же вы этого не сделали, и с вас требуют вернуть долг с большими процентами, тут уже, вероятно, сможет помочь только грамотный юрист, и без суда вряд ли удастся обойтись», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники придумали новую схему обмана граждан России, переводя им микрозаймы без ведома и заявления заемщика.

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