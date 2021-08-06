Ереван, 6 августа, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Армении в течение ближайших нескольких месяцев могут снизиться цены на продукты. Об этом 6 августа заявил журналистам министр экономики страны Ванн Керобян.

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«Конечно, на 100% угадать цены невозможно, но начинается сезон сбора урожая ряда культур (пшеница, подсолнечник, сахарный тростник). По итогам сбора урожая ожидается пересмотр цен», — сказал Керобян.

Он отметил, что в Армении в первом полугодии ожидали, что экономика страны вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,5%, но этот показатель вырос более, чем на 5%. Керобян также призвал Центробанк не повышать ставку рефинансирования, чтобы это не мешало расти экономике страны.

Стоит отметить, что в Армении в последнее время растёт уровень инфляции. В июне 2021 года она в сравнении с июнем 2020 года составила 6,5%.