Ульяновск, 6 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Ульяновскую область передано более 338 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, прививку сделали свыше 280 тыс. жителей. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По оперативной информации ведомства, с начала прививочной кампании в регион поступило 338 126 комплектов четырёх видов российских вакцин, в том числе 303 160 доз «Спутника V». Последняя партии вакцин от COVID-19 в объёме 18 тыс. доз получена 4 августа.

Всего в Ульяновской области иммунизацию прошли свыше 280,5 тысяч человек, что составляет 47,1% от плана. Из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) более 223 тыс. человек.

В настоящее время в регионе осталось 57 587 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии выявлен 67 221 случай заражения коронавирусом, выздоровел 62 591 пациент (93,11%), умерли 2023 человека.