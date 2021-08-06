Киев, 6 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Санкции против России за присоединение Крыма нужно оставить в силе, об этом представители Великобритании и США заявили 6 августа в Киеве на экспертной встрече в рамках формата «Крымская платформа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на открытии встречи заявила, что «Крымская платформа» — это стратегическое видение, которое появилось у Киева после принятия «стратегии деоккупации» Крыма. Украинские власти хотят консолидировать международные ресурсы и внимание.

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что американская сторона будет поддерживать «Крымскую платформу». Вашингтон продолжить использовать против России санкции, введённые из-за якобы «нарушения прав человека в Крыму».

«Нужно продолжать оказывать международное давление на Россию за ее действия в 2014 году и за то, что происходило в Крыму с того времени», — подчеркнула посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

Как сообщало ИА REGNUM, «Крымская платформа» создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для «возвращения» российского Крыма. Полноценно площадка начнёт работать 23 августа.

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