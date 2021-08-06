Москва, , 15:24 — REGNUM Создание в Сибири нескольких крупных городов нецелесообразно с экономической точки зрения. Об этом 6 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментария соответствующее предложение министра обороны России Сергея Шойгу.

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Эксперт отметил, что с технической точки зрения построить несколько крупных городов не сложно. Строительная отрасль обладает мощностями, которые позволят в короткий срок это реализовать.

«За последую пятилетку совокупно по всем огородам России строительная отрасль возвела большое количество площадей», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Однако экономического смысла в этом нет при причине низкой рождаемости населения в России. Построив новые крупные города власти, могут с толкнуться с тем, что их некем будет заселять.

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