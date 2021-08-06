Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий во второй половине дня 6 августа. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 6 августа ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра до 16 м/с.

«Высота волн 0,5−1,0 метр», — добавили в ведомстве.