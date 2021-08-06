Архангельск, 6 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Численность населения Архангельской области в первом полугодии уменьшилась на 5,1 тысяч человек, или на 0,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Падение

«На сокращение численности в наибольшей степени повлияла естественная убыль населения, доля которой в общей убыли населения составила 80%», — отметили в ведомстве.

Так, за пять месяцев текущего года в области родилось 3 690 человек, а умерли — 7 768. При этом общий коэффициент рождаемости уменьшился на 2,5% и составил 7,9, а коэффициент смертности увеличился на четверть и составил 16,7 умерших на 1000 человек населения.

За январь-май 2021 года в область прибыло 4997 человек, выбыло 6028 человек, миграционная убыль составила 1031 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения России за период с января по апрель 2021 года выросла почти вдвое.