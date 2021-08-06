Седжон, Южная Корея, , 15:16 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи объявила о своей отставке спустя 29 лет работы в различных госучреждениях, сообщает Yonhap News.

Ю Мён Хи и Лиам Фокс English.motie.go.kr

Данное заявление она сделала 6 августа во время пресс-конференции в Седжоне.

Напомним, что Ю Мён Хи стала первой женщиной, возглавившей министерство торговли Южной Кореи. Она принимала участие в переговорах по подготовке ряда соглашений о создании зоны свободной торговли, а также боролась за пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).