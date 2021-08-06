Ереван, 6 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Ереване Георгием Саганелидзе в связи с его завершением работы в Армении. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба армянского президента.

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По данным пресс-службы, Саркисян отметил, что Еревану и Тбилиси нужно укреплять двусторонние отношения. Он поблагодарил Саганелидзе за его вклад в развитие этих отношений, а также пожелал новых успехов.

Грузинский посол в свою очередь сказал, что у него останутся теплые впечатления об Армении. Он также заверил, что останется «одним из лучшей друзей» этой республики.

Напомним, Саганелидзе был назначен послом Грузии в Армении в июне 2016 года. Дипломатом он работает с 1988 года.